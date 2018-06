Dominic Thiem spielt ab 13 Uhr gegen Marco Cecchinato um den Einzug ins Finale des Grand-Slam-Turniers in Paris.

Dominic Thiem kämpft derzeit gegen Marco Cecchinato um den Einzug ins Finale © (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer

Hier geht es zum Liveticker Dominic Thiem vs. Marco Cecchinato.

Für Dominic Thiem schlägt am Center Court Philippe Chatrier die Stunde der Wahrheit. Zum dritten Mal steht der Österreicher im Halbfinale des bedeutendsten Sandplatzturniers der Welt. Hatte er 2016 (gegen Novak Djokovic) und 2017 (gegen Rafael Nadal) noch jeweils klar den Kürzeren gezogen, so will es der 24-Jährige diesmal besser machen.

Ab 13 Uhr spielt der als Nummer sieben gesetzte Lichtenwörther gegen Marco Cecchinato (Italien) um den Einzug ins Finale.

Die bisherigen Ergebnisse:

1. Runde: Ilya Ivashka (Blr) 6:2, 6:4, 6:1

2. Runde: Stefanos Tsitsipas (Gri) 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

3. Runde: Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2

Achtelfinale: Kei Nishikori (19, Jpn) 6:2, 6:0, 5:7, 6:4

Viertelfinale: Alexander Zverev (2, Ger) 6:4, 6:2, 6:1

La surprise Marco Cecchinato face à Dominic Thiem ! C'est l'affiche de la première demi-finale #RG18

Qui voyez-vous en finale ? pic.twitter.com/VeeARrU9Rz — Roland-Garros (@rolandgarros) 8. Juni 2018

