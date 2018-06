Facebook

© (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer

Erstmals seit 1995 und Thomas Muster steht wieder ein Österreicher im Endspiel der French Open.

Dominic Thiem startet gegen Marco Cecchinato blitzsauber ins Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Paris, gewinnt Satz eins mit 7:5. Der 24-Jährige nimmt dem Italiener gleich im ersten Spiel das Service ab, bringt in der Folge seine Aufschläge souverän durch - ehe Cecchinato Thiem beim Stand von 4:3 eher überraschend den Aufschlag abnimmt und auf 4:4 ausgleicht. Thiem bleibt aber weiter konzentriert, schafft erneut ein Break zum 6:5 und serviert den Satz nach 46 Minuten gewohnt stark „zu 15“ aus.

Im zweiten Satz bleiben die Breaks gänzlich aus. Beide Kontrahenten brachten ihre Aufschlagspiele recht ordentlich durch. Ein Tiebreak musste entscheiden. Dieses schien Thiem zu gewinnen. Der Österreicher führte 6:3, bei eigenem Aufschlag. Thiem ging mit den drei Satzbällen zu fahrlässig um, Cecchinato glich aus, hatte seinerseits Chancen auf den Satzgewinn. Am Ende setzte sich Thiem 12:10 durch, gewann Satz zwei damit 7:6 (10).

Der Schlüssel zum Gewinn war das gewonnene Tiebreak. Dominic Thiem

Das gewonnen Tiebreak (aus Sicht von Thiem) bzw. das verlorene (aus Sicht von Cecchinato) war der Knackpunkt im Spiel und ließ den Widerstand des Italieners brechen. Satz drei wurde zu einer Machtdemonstration von Thiem. Der Österreicher führte nach 15 Minuten 5:0, servierte danach zum 6:1 aus.

Der Gegner von Thiem wird im zweiten Halbfinale zwischen Rafael Nadal (Esp) und Juan Martin del Potro (Arg) ermittelt.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen

Der Weg ins Finale:

1. Runde: Ilya Ivashka (Blr) 6:2, 6:4, 6:1

2. Runde: Stefanos Tsitsipas (Gri) 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

3. Runde: Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2

Achtelfinale: Kei Nishikori (19, Jpn) 6:2, 6:0, 5:7, 6:4

Viertelfinale: Alexander Zverev (2, Ger) 6:4, 6:2, 6:1

Halbfinale: Marco Cecchinato (Ita) 7:5, 7:6 (10), 6:1

Der 37-jährige Steirer Oliver Marach und sein kroatischer Partner Mate Pavic haben sich für das Doppel-Finale der French Open qualifiziert. Das als Nummer 2 gesetzte Duo, das im vergangenen Jänner die Australian Open in Melbourne gewonnen hat, besiegte im Halbfinale die Spanier Feliciano und Marc Lopez mit 6:4,7:5. Im Endspiel am Samstag treffen Marach/Pavic auf die Franzosen Pierre-Huges Herbert/Nicolas Mahut (6), die am Donnerstag die zweite österreichisch-kroatische Weltklasse-Paarung ausgeschaltet haben. Der 37-jährige Wiener Alexander Peya und Nikola Mektic hatten am Vortag 3:6,4:6 verloren.