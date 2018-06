Facebook

Das Thema Wettbetrug schwebt über dem professionellen Tennissport wie ein Damoklesschwert. Vor allem in den unteren Etagen, also auf Future- und Challenger-Ebene, finden Kriminelle unter den Spielern immer wieder Opfer, die sich auf Manipulationen von Matches einlassen.

Die Erklärung ist einfach: Steht man nicht in den Top 100 der Weltrangliste, lässt sich die Karriere ohne zahlungskräftige Sponsoren (und diese bekommt man auf dieser Ebene kaum) nur schwer finanzieren. Da ist die Verlockung, mit einem verkauften Spiel schnell fette Kasse zu machen, natürlich groß.

Als Gegenmaßnahme haben die großen Tennis-Verbände ITF, ATP und WTA sowie die Grand Slams vor geraumer Zeit eine Antikorruptionsbehörde, die mit allen Wettanbietern in Verbindung steht und beim Eingang hoher Wetteinsätze gewarnt wird, installiert.

Doch wäre es vor allem hilfreich, würde man auf unterer Turnierebene die Preisgelder entscheidend anheben. Stattdessen schießen bei den großen Turnieren die ausgeschütteten Gelder stetig in die Höhe. So kassiert man in Paris für ein Erstrunden-Aus bereits 40.000 Euro. Also noch mehr Geld für Topspieler statt für mögliche Stars von morgen.

Irgendwie der falsche Weg.

