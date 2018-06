Sensationsmann Marco Cecchinato will am Freitag im Paris-Halbfinale auch Dominic Thiem ärgern. Über seine Vergangenheit schweigt er.

Marco Cecchinato © APA/AFP/ERIC FEFERBERG

Sagen Ihnen die Namen Martin Verkerk und Mariano Puerta etwas? Diese beiden Herrschaften – der Niederländer 2003, der Argentinier 2005 – schafften es in Roland Garros jeweils als Tennis-Nobodys bis ins Endspiel, wo ihr Traumlauf allerdings jäh endete. Marco Cecchinato fällt in dieselbe Kategorie. Der Italiener, die Nummer 72 im Computer, stellt derzeit die French Open auf den Kopf. Nachdem er in der ersten Runde nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den Rumänen Marius Copil mit 10:8 im Fünften gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen hatte, marschierte Cecchinato mit Sensationssiegen über die Top-Spieler Pablo Carreno Busta und David Goffin sowie im Viertelfinale über Novak Djokovic bis ins Halbfinale, wo er am Freitag Dominic Thiem das Leben schwer machen will.

Marco Cecchinato, der Mann aus Palermo, sorgte im Juli 2016 erstmals für Aufsehen in seiner bis dato überschaubar erfolgreichen Karriere. Allerdings nicht mit einem herausragenden Sieg, sondern weil er von der ITF wegen Wettbetrugs für 18 Monate gesperrt wurde und zusätzlich 40.000 Dollar Strafe aufgebrummt bekam. So soll der 25-Jährige im Oktober 2015 bei einem Challenger in Marokko das Ergebnis der Partie gegen den Polen Kamil Majchrzak abgesprochen haben. Der Sizilianer legte allerdings Berufung ein, woraufhin die Sperre wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben wurde. Was damals genau geschah, darüber schweigt sich Cecchinato in Paris aus und verweigert jeglichen Kommentar.

Erinnerungen an Köllerer

Hinsichtlich Wettbetrugs wurde der Tennissport übrigens gerade erst schwer erschüttert. So wurde in Belgien eine kriminelle Bande verhaftet, die Tennisprofis seit 2014 teils unter der Anwendung von Gewalt bestochen und so Matches manipuliert hat. In diesem Zusammenhang wurden Razzien in mehreren Ländern durchgeführt. Bekanntester Wettbetrugsfall in Österreich ist Daniel Köllerer. Der Welser wurde 2011 lebenslang gesperrt.

Ich habe ihn bereits einmal geschlagen – bei einem Future. Also warum nicht wieder? Marco Cecchinato

Cecchinatos Traumlauf an der Seine – vor dem Turnier ist er bei seinen vier bisherigen Grand-Slam-Teilnahmen nie über die erste Runde hinausgekommen – ist aber nicht das erste Märchen, das er schreibt. Denn bereits vor einem Monat beim ATP-Turnier in Budapest sorgte der Italiener für Aufsehen. Nachdem er bereits in der Qualifikation gescheitert war, rutschte er noch als Lucky Loser in den Hauptbewerb und holte sich daraufhin seinen allerersten Turniersieg.

Und seine Chancen gegen Thiem? „Ich habe ihn bereits einmal geschlagen – bei einem Future. Also warum nicht wieder?“, sagt Cecchinato lächelnd.

