Dominic Thiem ist auf bestem Weg Richtung Halbfinale © APA/AFP/THOMAS SAMSON

Dominic Thiem ist auf dem besten Weg ins dritte Halbfinale bei den French Open in Serie. Der Österreicher gewann den ersten Satz gegen den Deutschen Alexander "Sascha" Zverev mit 6:4, im zweiten setzte er sich klar mit 6:2 durch. Aber Achtung: Zverev, der allerdings mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen hat, gewann in diesem Turnier schon drei Spiele nach Satzrückstand im fünften Satz.

Hier kommen Sie zum Liveticker.

Es ist nicht nur aus österreichisch-deutscher Sicht der Viertelfinal-Hit der French Open: Das siebente Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev wird seit Jahren als künftiger Klassiker gehandelt. Schon jetzt gilt es als Duell der zwei aktuell größten Herausforderer von Sandplatz-König Rafael Nadal in Paris. Für Thiem geht es um den Semifinal-Hattrick in Roland Garros.

Die Tatsache, dass der als Nummer zwei gesetzte Zverev in den bisherigen vier Runden 11:57 Stunden, Thiem aber nur 9:29 Stunden auf dem Platz verbracht hat, spielt für Thiem keine große Rolle. "Vielleicht wird er es spüren, aber ich darf nicht daran denken. Ich muss so reingehen, als wäre nichts gewesen, und mich komplett auf mein Spiel konzentrieren." Gerade bei Grand-Slam-Turnieren sei er derart unter Anspannung, dass er selbst auch keine Müdigkeit spüre. "Nach so einem Match bin ich sofort auf das nächste fokussiert."