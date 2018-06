Facebook

Serena Williams © APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Knapp eine Stunde, bevor Serena Williams bei den French Open gegen Maria Scharapowa ihr Achtelfinalmatch bestreiten hätte sollen, gab die Amerikanerin eine Pressekonferenz. Dort teilte die 36-Jährige mit, dass sie wegen einer Brustmuskel-Verletzung nicht antreten könne. Damit hat das Grand-Slam-Comeback der 23-fachen Major-Sieger ein bitteres Ende genommen.

"Ich habe die Schmerzen erstmals im Match gegen Görges gespürt. Vor allem beim Aufschlag tut es extrem weh. Es macht keinen Sinn, wenn ich nicht einhundert Prozent geben kann", erkläre Williams, die damit erstmals in ihrer Karriere während eines Grand Slams aufgeben musste. "Es ist wirklich traurig. Ich habe in den vergangenen Monaten für dieses Comeback auf so viel verzichtet und jetzt passiert so etwas."

Am Dienstag unterzieht sich Williams in Paris eine MRI-Untersuchung, dann wird sie wissen, welche Art von Behandlung vorgenommen wird. "Ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder fit bin." Spätestens in Wimbledon will die Amerikanerin wieder af die Tour zurückkehren.