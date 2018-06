Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/THOMAS SAMSON

Zum dritten Mal in seiner Karriere trat Dominic Thiem auf dem Pariser Center Court auf. Und nach zwei Niederlagen gegen Rafael Nadal konnte der Lichtenwörther mit dem 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 über den Japaner Kei Nishikori erstmals auf dem Philippe Chatrier einen Sieg feiern. Damit steht der Österreicher in Roland Garros zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale und könnte zum dritten Mal in Serie das Halbfinale erreichen. Dafür benötigt der Weltranglisten-Achte am Dienstag aber einen Sieg über den Deutschen Alexander Zverev.

Das sagt Thiem über …

... das Zverev-Match: „Ich denke, das ist das Duell, auf das alle in Österreich und Deutschland gewartet haben. Ich hoffe auf ein legendäres Match. Er ist ein sensationeller Spieler, momentan hinter Nadal und Federer wohl der Beste. Es wird eine große Herausforderung für mich. Dass er jetzt drei Fünfsatz-Matches in Folge in den Beinen hat, sehe ich nicht als Vorteil für mich. Sascha ist ein topfitter Spieler.“

... seine aktuelle Form: „Ich bin momentan mit meinem gesamten Spiel sehr zufrieden. Ich bewege mich gut, spiele aggressiv und sicher, bin körperlich top, die Grundschläge und das Service funktionieren. Jetzt heißt es, diesen Level zu halten.“

... seine Vorhand: „Die Leute sagen immer, dass meine Rückhand so außergewöhnlich sei. Dabei gewinne ich die Matches ausschließlich mit meiner Vorhand. Sie ist mein favorisierter Schlag und bereitet den Gegnern die meisten Probleme.“

... das Fußball-Duell: „Ich habe das 2:1 Österreichs gegen die Deutschen leider nicht gesehen, weil der Livestream nicht funktioniert hat. Aber ein Sieg gegen Deutschland tut der Fan-Seele sicher gut. Ich freue mich aber über jeden Sieg des Nationalteams – egal, gegen wen. Außerdem mag ich Deutschland, werde bei der WM auch zu ihnen halten. Aber ich hoffe auch, dass es am Dienstag im Duell mit Zverev eine Fortsetzung der österreichischen Erfolgsserie geben wird.“

... die Bresnik-Beziehung: „Günter ist mein Trainer und Manager und ich sehe das als Riesenvorteil. Wir kennen uns seit 14 Jahren, ich kann ihm endlos vertrauen, weil ich weiß, dass er nur das Beste für mich will. Das könnte ich bei einer anderen Firma nicht machen.“

... die sozialen Medien: „Ich lese hin und wieder Kommentare und Postings, nehme es aber nicht wirklich ernst.“

... einen Mental-Trainer: „Die Kritik, dass ich keinen habe, ist teilweise gerechtfertigt, aber auch sehr mühsam. Denn es ist unübersehbar, dass es stetig aufwärtsgeht bei mir – in allen Belangen. Deshalb sehe ich da keinen Handlungsbedarf.“

... die Krise der Freundin: „Kiki hat hier bei ihrem Heimturnier eine bittere Niederlage kassieren müssen. Da versuche ich natürlich, sie aufzubauen.“