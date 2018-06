Rafael Nadal trifft auf dem Weg zu seinem elften French-Open-Titel heute in der dritten Runde auf Richard Gasquet. Am Sonntag wird der Sandplatzkönig 32 Jahre alt.

Rafael Nadal © APA/AFP/ERIC FEFERBERG

Mit Siegen über Simone Bolelli und Guido Pella marschierte Rafael Nadal ohne Satzverlust in die dritte Runde der French Open. Nächster Gegner ist heute (4. Match nach 11 Uhr auf dem Center Cour Philippe Chatrier) Richard Gasquet. Und es darf davon ausgegangen werden, dass auch der französische Lokalmatador den spanischen Sandplatzkönig nicht stoppen können wird. Das Match gibt es hier im LIVETICKER.

Nadal, der im Vorjahr in Roland Garros die umjubelte "La Decima" schaffte, peilt heuer seinen elften Titel in der Stadt der Liebe an. Und geht es nach den Experten, wird sich dem Mallorquiner bei diesem Unternehmen auch kaum jemand erfolgreich in den Weg stellen können. Am ehesten noch Dominic Thiem, der Nadal heuer in Madrid als einziger Spieler auf Sand schlagen konnte.

Doch der Österreicher sagt: "Die Dichte im Herren-Tennis ist enorm. Jeder kann gegen jeden verlieren. Nadal ist der Einzige, der über jeden Spieler drüberfahren kann." Der 16-fache Grand-Slam-Triumphator selbst, der am Sonntag seinen 32. Geburtstag feiert, gibt sich eher bescheiden. Nachdem er gegen Bolelli härter zu kämpfen hatte als erwartet, meinte Nadal: "Die Leute sagen, ich sei unschlagbar, weil ich hier zehn Mal gewonnen habe. Aber ich weiß, dass ich jeden Tag verlieren kann – so ist der Sport."