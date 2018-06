Facebook

© APA/AFP/THOMAS SAMSON

Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev hat am Freitag wie in Runde zwei über fünf Sätze gehen müssen, um die nächste Phase der Tennis-French-Open in Paris zu erreichen. Erst nach 3:54 Stunden kämpfte sich Zverev gegen Damir Dzumhur (BIH-26) mit 6:2,3:6,4:6,7:6(3),7:5 ins Achtelfinale. Diesmal war es aber noch knapper, denn Dzumhur hatte bei 5:4 im Schluss-Satz einen Matchball.

Einen Schockmoment gab es für einen Balljungen: Er wollte einen Ball aus der Luft fangen, Dzumhur aber auch. Und bumm: Beide krachten zusammen, der Bursche fiel zu Boden. Ihm dürfte aber nichts passiert sein.

Auw! Dzumhur en de ballenjongen hadden maar één doel voor ogen, de bal. Alleen zagen ze elkaar over het hoofd.🤕 #RG18 #RolandGarros pic.twitter.com/ME1NDBCYxJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 1. Juni 2018