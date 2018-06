Der an Nummer vier gesetzte Grigor Dimitrov verabschiedete sich gegen Fernando Verdasco in drei Sätzen. Oliver Marach steht mit Mate Pavic bereits im Achtelfinale.

Oliver Marach (hinten) und Mate Pavic bleiben auf der Erfolgssraße © GEPA pictures

Hatte sich der in Paris an Nummer vier gesetzte Grigor Dimitrov in der zweiten Runde mit einem 10:8 im fünften Satz noch über die Hürde Jared Donaldson gerettet, so erwischte es den Bulgaren nun in der dritten Runde als ersten prominenten Spieler. So musste sich Dimitrov dem spanischen Routinier Fernando Verdasco glatt mit 6:7, 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Keine Blöße gaben sich die an Nummer zwei gesetzten Oliver Marach und Mate Pavic in der zweiten Doppelrunde der French Open. So besiegte das österreichisch-kroatische Erfolgsduo die Inder Bhambri/Sharan mit 7:5, 6:3. Im Achtelfinale geht es nun gegen die Sieger aus Arevalo/Cerratini (ESA/USA) gegen Delbonis/Paire (ARG/FRA). Ebenfalls im Achtelfinale steht Alex Peya. Der Wiener sezte sich an der Seite des Kroaten Nikola Mektic gegen Basilashvilli/Millman (GEO/AUS) mit 6:4, 6:2 durch. Nächste Gegner: Klaasen/Venus (RSA/NZL).

Marach schwer verkühlt

Nach dem Match klagte Marach allerdings über eine schwere Verkühlung, die ihm aktuell das Atmen schwer macht. Eigentlich war diese schon abgeklungen, "doch habe ich mich wieder bei meiner Frau angesteckt. Dazu kommt, dass in der Nähe unseres Apartment in der Nacht Betrunkene gefeiert haben und ich das Fenster nicht schließen konnte, weil es in der Wohnung so heiß ist. Daher konnte ich kaum schlafen."

Trotzdem, mit diesem Sieg haben Marach/Pavic, die heuer bereits bei den Australian Open triumphieren konnten, bereits den achten Erfolg bei einem Grand Slam in Folge feiern können. "Wir haben uns nach Startschwierigkeiten sehr gut auf die Gegner einstellen können", sagt der 37-jährige Grazer, der vorausblickend nochmals betonte: "Wenn ich fit bin, möchte ich im September in meiner Heimatstadt unbedingt gegen Australien im Davis Cup spielen und meinen Teil dazu beitragen, dass Österreich wieder in die Weltgruppe kommt."