Ilja Iwaschka war für Dominic Thiem in der ersten Runde der French Open kein Stolperstein.

Dominic Thiem © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matthias Hauer)

Ilja Iwaschka war für Dominic Thiem in der ersten Runde der French Open kein Stolperstein. Der 24-jährige Niederösterreicher zog problemlos in drei Sätzen in die zweite Runde ein.

Der Weißrusse konnte den Lichtenwörther nur im zweiten Satz ärgern und scheidet letztlich 6:2, 6:4 und 6:1 aus. Thiem spielte über weite Strecken konzentriert, kontrollierte stets das Spiel und bewies die nötige Geduld.

Mehr Infos in Kürze.

French Open in Paris Herren, 1. Runde: Dominic Thiem (AUT-7) - Ilja Iwaschka (BLR) 6:2,6:4,6:1 Stefanos Tsitsipas (GRE) - Carlos Taberner (ESP) 7:5,6:7(5),6:4,6:3 Novak Djokovic (SRB-20) - Rogerio Dutra Silva (BRA) 6:3,6:4,6:4 Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - Stan Wawrinka (SUI-23) 6:2,3:6,4:6,7:6(5),6:3 Ernests Gulbis (LAT) - Gilles Muller (LUX-29) 2:6,6:4,6:4,6:3 Benoit Paire (FRA) - Roberto Carballes (ESP) 6:3,6:7(3),7:6(9),6:1 Cameron Norrie (GBR) - Peter Gojowczyk (GER) 6:1,2:0,Aufgabe Marco Trungelliti (ARG) - Bernard Tomic (AUS) 6:4,5:7,6:4,6:4 Dusan Lajovic (SRB) - Jiri Vesely (CZE) 6:3,6:1,6:3 Marco Cecchinato (ITA) - Marius Copil (ROU) 2:6,6:7(4),7:5,6:2,10:8 Santiago Giraldo (COL) - Marcos Baghdatis (CYP) 3:6,3:4,Aufgabe