Mit dem Turniersieg in Genf verbessert sich Oliver Marach hinter seinem Partner Mate Pavic auf Platz zwei der Doppelweltrangliste.

Oliver Marach (rechts) und Mate Pavic © GEPA pictures

Eigentlich haben Oliver Marach und Mate Pavic beim ATP-250-Turnier in Genf nur auf Bitten ihres dort ansässigen Sponsors aufgeschlagen. Doch der Abstecher in die Schweiz hat sich für das Duo voll bezahlt gemacht. Denn mit einem 3:6, 7:6, 11:9 über Dodig/Ram feierte der Steirer heuer den bereits vierten Doppel-Titel und den 21. insgesamt.

„Wir lagen bereits mit 3:6, 2:4 und 0:40 bei meinem Aufschlag zurück, haben dann durchgeladen, das Game gerettet und dann ein unglaubliches Break gespielt“, erzählt der 37-Jährige, der mit Pavic dank dieses Triumphs nicht nur wieder die Führung im „Race to London“ übernommen hat, sondern auch in der ab Montag neuen Doppel-Weltrangliste 50 Zähler hinter Pavic erstmals als Nummer zwei und damit so gut wie noch nie ein Österreicher zuvor aufscheinen wird.

„Nachdem Mate zuletzt verletzt war, war es wichtig für uns, dass wir hier viele Matches bekommen und Selbstvertrauen tanken“, blickt der Steirer bereits Richtung Paris. Und wie steht es für die heurigen Australian-Open-Sieger mit den Chancen an der Seine? „Sand ist unser schlechtester Belag. Trotzdem ist im Doppel immer alles möglich“, weiß Marach, der mit seiner Familie in ein Apartment gemietet hat.