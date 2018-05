Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/TIZIANA FABI

Es wurde ihm einiges abverlangt in dieser Doppelschicht, aber Dominic Thiem hat den verlängerten Arbeitstag mit viel Kampfgeist positiv bewältigt. Der Österreicher steht beim mit 561.345 Euro dotierten ATP-Turnier von Lyon im Finale, wo er heute auf den Franzosen Gilles Simon trifft. Für Thiem geht es in seinem dritten Saison-Endspiel um den zehnten Titel seiner Karriere.

Gleich zweimal musste der Österreicher gestern auf den Court, nachdem die Viertelfinalpartie gegen Guillermo Garcia-Lopez am Vortag wegen Dunkelheit abgebrochen worden war. Den noch offenen dritten Satz nach zwei Tiebreaks gewann er 6:4. Zweieinhalb Stunden später war Thiem neuerlich an der Reihe, und zwar gegen den Serben Dusan Lajovic, der den 24-Jährigen voll forderte. Der Niederösterreicher hatte trotz der größeren Strapazen den längeren Atem und siegte 6:4, 5:7, 6:4. „Es war ein hartes Match, Dusan ist gut in Form und hat zuletzt auch in Madrid gut gespielt“, sagte Thiem, der nicht nervös wurde. „Ich habe mich im dritten Satz wieder auf das große Ziel fokussiert, das Turnier zu gewinnen, bin ruhig geblieben“, meinte er. Seine Mission in Lyon will er also erfüllen, mit einem Finalsieg über Simon.

Ein Erfolg wäre die perfekte Einstimmung für die French Open in Paris, wo Thiem in Runde eins auf den Weißrussen Ilja Iwaschka trifft. Dieser ist dem Österreicher noch vom Davis-Cup-Duell im Februar bestens bekannt. Damals siegte Thiem 6:4, 7:6 (5).

Ebenfalls im Finale steht Oliver Marach, der in Genf mit seinem Doppelpartner Mate Pavic (CRO) die Halbfinalpartie gegen Lindstedt (SWE)/ Wasilewskij (BLR) 6:1, 7:6 für sich entschied. Im Endspiel trifft das Duo auf Ivan Dodig (CRO)/Rajeev Ram (USA).