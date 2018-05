Dominic Thiem bezwingt Rafael Nadal im Viertelfinale des Maters-Turniers in Madrid mit 7:5, 6:3 und trifft nun im Halbfinale auf Kevin Anderson. Zudem stößt der Österreicher damit den Spanier vom Tennis-Thron und beendet eine historische Serie.

Dominic Thiem ballt die Faust © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Wer hätte das gedacht? Auf Sand hatte Rafael Nadal zuletzt 21 Siege in Folge gefeiert. Die letzte Niederlage hatte es im Rom-Viertelfinale 2017 gesetzt - gegen Dominic Thiem. Und ausgerechnet Thiem, der zuletzt verzweifelt seiner Topform nachlief, fügte dem spanischen Sandplatzkönig nun im Viertelfinale des Masters-Turniers von Madrid mit 7:5, 6:3 die nächste Pleite zu.

Am Donnerstag hatte Nadal noch im Achtelfinale des Masters-Turniers von Madrid mit dem 6:3, 6:4 über Diego Schwartzmann die Sätze 49 und 50 in Serie auf Sand gewonnen. Damit löschte der Spanier auch den 34 Jahre alten Rekord von John McEnroe aus, der 1984 49 Sätze in Folge auf Teppich gewonnen hatte. Einen Tag später ist die Serie nun aber beendet.

"Ich habe den mit Abstand besten Sandspieler in seiner Heimat besiegt. Das sind die Tage, wofür ich trainiere und hart arbeite. Dominic Thiem

Denn Thiem konnte in der "magischen Box" sensationell den ersten Durchgang mit 7:5 für sich entschieden. Zwar profitierte der Lichtenwörther von einer Vielzahl ungewöhnlicher Eigenfehler Nadals, doch spielte der 24-jährige Niederösterreicher seinerseits auch sensationell groß auf.

Auch im zweiten Durchgang behielt Thiem gegen Nadal, der sich in der Höhe von Madrid nicht zwingend wohl fühlt, mit 6:3 die Oberhand. "Ich habe den mit Abstand besten Sandspieler in seiner Heimat besiegt. Das sind die Tage, wofür ich trainiere und hart arbeite", sagte Thiem nach dem Triumph stolz.

Im Halbfinale wartet nun Kevin Anderson. "Ich habe ja keine gute Bilanz gegen ihn", sagte Thiem angesprochen auf seinen nächsten Gegner, "aber ich habe auch noch nie auf Sand gegen ihn gespielt. Ich muss schauen, dass ich frisch in das Match gehe."

Mit dem Sieg stößt Thiem den spanischen Vorjahressieger auch vom Tennis-Thron - ab Montag ist Roger Federer wieder die Nummer eins.