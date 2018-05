Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Sie werden seit letztem Jahr aus internationaler Sicht auf Sand als einer der ersten Herausforderer von Rafael Nadal gehandelt. Spüren Sie da zusätzlichen Druck und wie gehen Sie damit um?

DOMINIC THIEM: Ich glaube, dass ich einer von den wenigen bin, die ihn auf Sand schlagen können. Aber dieses Sandplatz-Getue ist letztes Jahr ein bisschen durch meine herausragend Sandplatz-Saison entstanden. In den Jahren davor habe ich auf Rasen und Hardcourt fast genauso gut gespielt, wie auf Sand. Deshalb glaube ich nicht, dass ich so der Sandplatz-Spezialist bin, wie ich vielleicht dargestellt werde.

Was macht Rafael Nadal auf Sand so stark?

THIEM: Da passt einfach alles zusammen. Er hat eine unglaubliche Präsenz am Platz - vom ersten Ballwechsel an. Du darfst dir in fast keinem Ballwechsel einen Fehler erlauben und du musst immer alles selbst unter Kontrolle haben. Sobald er dich hat, lässt er dich nie mehr los. Selbst in die Offensive gegen ihn zu kommen, ist auf Sand das größte Problem. Er retourniert extrem stark und serviert sehr unangenehm. Die einzige Chance besteht, die Rollen umzudrehen und selbst in die Offensive zu gehen.

Wer kann Nadal außer Ihnen noch schlagen?

THIEM: Außer mir sehe ich da ehrlich gesagt nur sehr wenige. In Rom, Madrid und Paris ist es glaube ich noch am leichtesten, weil da die Plätze extrem schnell sind. Da kann ihm auch ein Del Potro oder ein Dimitrov sehr, sehr weh tun. Grundsätzlich ist der Kreis aber sehr klein.

Wie groß ist die psychische Komponente, wenn man gegen Nadal auf den Platz kommt?

THIEM: Ich habe ihn auf Sand ja schon zwei Mal geschlagen. So können eh nicht viele gegen ihn reingehen. Wenn ich gegen ihn noch nie gewonnen hätte, würde ich sicher vor Angst erstarren, so weiß ich aber, dass ich ein richtig gutes Spiel spielen kann.

Sind Spiele bei den großen Turnieren gegen Nadal etwas Besonderes für Sie?

THIEM: Es gibt schönere Gefühle, als gegen Nadal einzulaufen. Selbst wenn es die ganz große Bühne bei einem Grand-Slam-Turnier ist. Weil ich weiß, dass ich die bestmögliche Leistung abrufen muss, um gegen ihn zu gewinnen. Diesen Status hat er sich erarbeitet. Gegen andere Gegner kann ich reingehen und mir ein bisschen was erlauben. Gegen ihn hat man diesen besonderen Druck, dass man von der ersten Sekunde weg mit 100 Prozent spielen muss – sonst geht man als klarer Verlierer vom Platz.

Gibt es einen Schlag, der für Sie gegen Nadal besonders wichtig ist?

THIEM: Ich brauche viele erste Aufschläge, mit denen ich den Punkt gleich kontrollieren kann. Und dann natürlich den schnellen Schlag gegen seine Vorhand. Das ist eh kein Geheimnis. Das versuchen alle Spieler seit einem Jahrzehnt. Dafür muss ich aber den Ball schon im Aufsteigen nehmen und das ist mit meiner Rückhand gegen seinen Vorhand-Spin nicht so einfach. Es kann natürlich gelingen, so wie letztes Jahr in Rom. Der Schlüssel zum Erfolg sind aber sich die schnellen Bälle gegen seine Vorhand. Wenn man ihn da unter Druck setzt, ist das einer seiner wenigen Schwachstellen.

