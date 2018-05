In der Allgemeinen Klasse setzten sich in der Werzer-Arena Laura Pasterk sowie Patrick Ofner durch.

Kärnten hat seine Landesmeister in der Werzer Arena gefunden. © kk

Kärnten hat im Tennis Tradition und daran hat auch die ehrwürdige Werzer Arena in Pörtschach großen Anteil. Vergangene Woche drehte sich am Wörthersee bei den Tennis-Landesmeisterschaften alles einzig und allein um die gelbe Filzkugel. 200 Athleten kämpften um die begehrten Meistertitel. Unter der Turnierleitung von Gerald Hebein und Jürgen Legerer gingen die Bewerbe Kids, Jugend, Allgemeine Klasse und Senioren in Szene. Als Oberschiedsrichter fungierte einmal mehr Gernot Dreier. Bei der anschließenden Siegerehrung im Strandcasino Werzer überreichte Hugo Fürstler, Präsident des Kärntner Tennisverbandes (KTV), die Ehrenpreise. Erfolgreichste Spielerin war Laura Pasterk, die sich drei Titel schnappte. Das Double gelang Inge Pils-Feichter, Patrick Ofner, Matteo Legeat, Nina Gartner, Diego Schöpfer, Nina Plihal, Thomas Rohseano und Luca Adlbrecht.

Siegerliste Kids:

Girls U8: 1. Nina Gartner 2. Emma Thaler-Gollmitzer (beide TC Lienz)

Mixed U8: 1. Diego Schöpfer (TC Lienz) 2. Gianpaulo Wollenberg (TC Raiba Velden)

Boys U9: 1. Diego Schöpfer (TC Lienz) 2. Gianpaulo Wollenberg (TC Raiba Velden)

Girls U9: 1. Nina Gartner (TC Lienz) 2. Marie Sophie Brabant (Sportunion Klagenfurt)

Boys U10: 1. Filip Palatinus (Sportunion Klagenfurt) 2. Paul Schindler (Askö Villach)

Boys U11: 1. Matteo Legat (KLC) 2. Elias Forcher (TU Lienz)

Girls U11: 1. Lilli Tagger (TC Lienz) 2. Sophie Parente (TC Arnoldstein)

Kids U9 Mixed Doppel: 1. Paul Schindler (Askö Villach)/Connor Hönlein (VAS)

Kids U11 Mixed Doppel: 1. Matteo Legat (KLC)/Elias Forcher (TU Lienz)

Titelträger Jugend:

U12: Thomas Rohseano (TC Feldkirchen) bzw. Emma Tagger (TC Lienz)

U14: Luca Adlbrecht (TC Tennisland) bzw. Nina Plihal (TC Bleiburg)

U16: Felix Pils (TC Liebenfels) bzw. Laura Pasterk (KLC)

Doppel U12: Thomas Rohseano (TC Feldkirchen)/ Lorenz Fruhwirt (TV St. Veit)

Doppel U14: Luca Adlbrecht (TC Tennisland)/Ben Tagger (TC Lienz)

Doppel U12: Lisa –Marie Jensterle (SG Millstättersee)/ Fabienne Wassermann (TU Obervellach)

Doppel U16: Laura Pasterk (KLC)/Nina Plihal (TC Bleiburg)

Titelträger AK: Einzel: Patrick Ofner bzw. Laura Pastek (KLC),

Doppel: Patrick Ofner/Paul Schmölzer (UTC Strassburg)

Titelträger Senioren:

Herren 35: Hannes Zienitzer (TC Weinländer)

Herren 45: Alexander Wurzer (TC St. Salvator)

Herren 50: Heinz Fleischhacker (Askö Villach)

Herren 60: Siegfried Jost (Sportunion Klagenfurt)

Herren 65: Harald Schöffmann (WSG Treibach)

Damen 40: Christine Keim (KLC)

Damen 55: Inge Pils Feichter (SCA St. Veit/Glan)

Doppel 60: Inge Pils Feichter/Renate Haubner (KLC).