Bei der gestrigen Auslosung für das heute startende Davis-Cup-Duell mit der Türkei in Bad Waltersdorf (ORF Sport+ und oetv.tv live) war der Blick nicht nur auf die Spieler, sondern auch immer wieder auf das dichte Wolkenmeer, das die Thermenregion einhüllte, gerichtet. Während in Graz und Umgebung bereits einige für das Wochenende geplante Veranstaltungen aufgrund des Dauerregens abgesagt werden mussten, übte man sich in der Oststeiermark in Zuversicht. Wie und wann das Duell stattfinden kann, ist noch unklar, die Startzeit wurde vorerst von 13 Uhr auf 14.30 Uhr nach hinten verschoben. Abgesagt wurde hingegen bereits die Eröffnungszeremonie.

Hier bekommen Sie die neuesten Updates, wie es weitergeht.