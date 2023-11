Die österreichischen Tennis-Hallenmeisterschaften in Bad Waltersdorf sind bei den Herren eine rein steirische Angelegenheit. Im Halbfinale setzte sich der topgesetzte Grazer Filip Misolic gegen Überraschungsmann Jan Kobierski glatt mit 6:4, 6:2 durch. Im Endspiel am Sonntag (10.30 Uhr) trifft er auf seinen steirischen Landsmann Hans-Peter Kaufmann, der den an Nummer zwei gesetzten Thomas Satzberger mit 6:4, 3:6, 6:3 bezwang.