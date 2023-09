"Ganz ehrlich? Inzwischen frage ich mich schon, wieso ich mir das antue“, grinst Kanutin Valentina Kroener. Die Frauen erobern nämlich heuer zum ersten Mal in der Geschichte den Dolomitenmann. Eine Tatsache, die für Gänsehaut sorgt. „Ich bin schon als Kind hier zuschauen gewesen und deshalb hat es mich gereizt. Worauf ich mich aber wirklich einlasse, das werde ich dann sehen.“ Seit Mittwoch bereitet sich Kroener mit ihrem Ehemann Tobias in Lienz auf das Spektakel vor, seit etwa eineinhalb Monaten mit jenem Spezialboot aus Plastik.

Eine Zielsetzung schwirrt diesbezüglich in ihrem Hinterkopf herum. „Die Bestzeit bei den Herren liegt bei 35, 36 Minuten, im Schnitt brauchen sie an die 45 Minuten. Mein Ziel wäre, um die 50 Minuten zu bleiben und dass ich keine gravierenden Fehler einbaue.“