Der große Parkplatz in Piber ist bereits am Vormittag gut gefüllt, daneben platzt das Areal mit den Campingwägen und Pferdeanhängern fast aus allen Nähten. Pferdeäpfel säumen die Nebenstraße, garniert vom fallenden Laub der Bäume. Reiter wärmen sich mit den Pferden im Schritttempo auf, dazwischen tummeln sich Besucher auf Fahrrädern oder Elektroscootern, die in die Arena möchten: Die Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft im Springreiten lockt nicht nur die Sportlerinnen und Sportler an, die für acht Bundesländer (außer Vorarlberg) an den Start gehen.