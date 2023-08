"Nur gemeinsam sind wir stark. Es ist ein gegenseitiges Profitieren", sagt Jakob Schubert. Der Tiroler ist ein Superstar, der trotz oder gerade wegen seiner Erfolge in die Kategorie uneigennützig fällt. "Mir wurde diese Eigenschaft vorgelebt und die will ich weitergeben", erklärt Schubert, der sich bei der WM in Bern zum Fünffach-Weltmeister gekrönt hat. Der 32-Jährige ist der erfolgreichste Sportkletterer der WM-Geschichte.