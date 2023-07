"Man bekommt eine Route präsentiert. In gewisser Weise ist es ein Rätsel, das man an der Wand zu lösen hat. Es sagt dir niemand, wie sie zu klettern ist", verdeutlicht Mattea Pötzi (ÖAV Villach), die im schweizerischen Villars mit Rang acht ihre Finalpremiere im Weltcup gefeiert hat. Der Nervositätsfaktor blieb diesbezüglich nicht aus. „Man hat mir am Anfang angesehen, dass ich zittrig gewesen bin, aber das gehört wahrscheinlich dazu“, meint die 22-jährige Leadspezialistin (klassisches Seilklettern), die der zweifachen Weltmeisterin Jessy Pilz nacheifert.