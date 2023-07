Was wäre ohne eines Einspruchs von Trainer Helmut Oblinger nach der zunächst ausgesprochenen Disqualifikation seines Schützlings bei den European Games nach der Quali passiert? Vermutlich hätte Felix Oschmautz am Sonntag im Crossbewerb nicht starten dürfen. Die Paddelposition am Start sorgte bei mehreren Athleten für Ungereimtheiten. Nach einer raschen Aufklärung durch das Videostudium bekam der Kärntner Recht. Aus dem Konzept hatte er sich dadurch nicht bringen lassen. „Da es am Ende innerhalb von wenigen Minuten geklärt war, hat es mich nicht länger beschäftigt.“