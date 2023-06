Im Juli stellt sich Kärntens Billard-Ass Jasmin Ouschan in Michigan ihrer Titelverteidigung auf der Profi-Damen-Tour. Dieser Schauplatz in den USA ist für die Ausnahmekönnerin speziell, "da ich mich hier fast ein wenig wie daheim fühle. Ich habe mich sehr gut vorbereitet und fühle mich bereit." Generell gehen in der heurigen Saison zahlreiche Events in Übersee in Szene. Das Highlight ist allerdings die Weltmeisterschaft der Frauen in Klagenfurt.