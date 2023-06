Sind die Athleten verrückt? Ticken die Sportler eventuell anders? Nein, denn es ist schließlich eine Frage der Einstellung. Doch was macht diese Extreme am Ironman tatsächlich aus? Sportpsychologe Thomas Brandauer gibt Einblicke und erklärt, weshalb Grenzerfahrungen ihren ganz speziellen Reiz vermitteln. "Es geht darum, Ausdauergrenzen zu überwinden und herauszufinden, wozu der menschliche Körper fähig ist. Noch dazu ist alles mit einer gewissen Zielsetzung verbunden. Es hängt davon ab, was dieses Ziel genau darstellt und welche Voraussetzungen die Person mitbringt", unterstreicht der Kärntner.