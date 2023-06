"Ich habe es komplett vergeigt", sagt Kärntens Kletter-Ass Nicolai Užnik. Er äußerst sich in diesem Fall zum Qualifikations-Aus beim Weltcup in Prag. "Ich habe mich davor richtig wohlgefühlt, aber an diesem Tag haben mir der letzte Biss und das Feuer gefehlt. Und mir sind richtig blöde Fehler unterlaufen. Ich habe die Nerven verloren. Es ist halt bitter, da ich auf das gute Asienresultat mit Rang sechs aufbauen wollte."

Der Rosentaler spricht jene Tatsache an, "dass die Dichte extrem hoch ist. Kleine Fehler und du bist weg vom Fenster." Wie schnell es tatsächlich gehen kann, bekommt derzeit auch Jakob Schubert zu spüren. Der Vierfachweltmeister hat heuer noch nie den Sprung ins Semifinale geschafft.