Astrologie hat es den beiden Kärntner Kanutinnen Nadine Weratschnig und Valentina Kroener angetan. Die "Ö 3 Sternstunden", ein Radioklassiker mit Gerda Rogers, gehören zum absoluten Pflichtprogramm. "Wir sind beide vom Sternzeichen Widder mit Aszendent Löwe, was ziemlich kurios ist. Vor der Europameisterschaft haben wir uns täglich das Horoskop angesehen, und sportlich sollten wir uns schonen. Erst am Renntag hieß es, dass Mars uns Rückenwind verleihen wird", verriet Weratschnig. "So konnte nichts mehr schiefgehen. Auf Gerda Rogers war quasi Verlass", grinst die Krumpendorferin, die mit Kroener bei der EM in Mazedonien im Wildwassersprint Geschichte geschrieben hat.