Österreichs 470er-Asse Lara Vadlau/Lukas Mähr haben die EM-Goldflotte mit starken Ergebnissen eröffnet. Bei traumhaften Segelbedingungen mit Wind zwischen zwölf und 16 Knoten steigerten sich die beiden von Rennen zu Rennen und beschlossen den Donnerstag mit einem Wettfahrtsieg. "Wir sind am Start dreimal gut rausgekommen und haben uns in jedem Race steigern können. Dass wir dann im letzten Rennen als erstes Boot ins Ziel kamen, war schon echt lässig. In allen drei Rennen haben wir versucht, konservativ zu segeln, keine Fehler zu machen und große Patzer auszulassen. Das hat heute richtig gut funktioniert und ist nach wie vor das Allerwichtigste für uns", berichtet Vorschoter Lukas Mähr. Im Gesamtklassement liegen die beiden an sechster Stelle. Bei noch drei ausstehenden Rennen der Goldflotte fehlen aktuell sieben Punkte auf die Bronzemedaille. Der Vorteil auf Rang elf beträgt bereits 27 Zähler.