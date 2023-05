"Es ist nicht immer einfach, wenn du befreundet bist, da am Wasser jeder für sich kämpft und wir gegeneinander paddeln. Doch wir haben faire Richtlinien, an die sich jeder hält“, verdeutlicht Kanu-Ass Mario Leitner. Der 26-Jährige spricht jene Tatsache an, dass er mit seinem Teamkollegen Felix Oschmautz um einen Fight rund um das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris 2024 nicht herumkommt. Wobei tatsächlich ein aber folgt, „denn es ist möglich, dass sich für den Crossbewerb, der neuen Disziplin, ein weiterer qualifizieren kann“, erzählt der Vize-Europameister von 2022.