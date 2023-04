Sie hat ihre spontane Entscheidung an und für sich gar nicht bereut. Erfolgskanutin Nadine Weratschnig beendete nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio ihre Karriere. Doch jetzt steht die 25-Jährige vor einem überraschenden Comeback. „Es ist eine Rückkehr im Sinne der Freundschaft zu Valentina. Wir sind ja seit Ewigkeiten befreundet, haben uns in die Augen gesehen und gewusst, da entsteht was. Ich war zwar nie im Regattasport, habe es aber in meiner Grundausbildung gelernt. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr gemeinsam das Wintertraining durchdrücken und im Zweier bei der EM und WM mit ihr angreifen will. Und eines kann ich verraten, ich würde mich mit niemand anderem ins Boot hauen“, erklärt die Krumpendorferin, die mit Valentina Kroener im Wildwasser-Canadier-Zweier an den Start geht, aber ein Comeback in ihrer „alten“ Disziplin komplett ausschließt.