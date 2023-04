Schwimm-Ass Caroline Pilhatsch hat ihre Karriere beendet

Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist am Sonntag das letzte Rennen ihrer Karriere geschwommen. Mit der ATUS Graz Trophy war für sie in der Heimatstadt Schluss, ihr eindeutig größter Erfolg war im Dezember 2018 in Hangzhou in China Kurzbahn-WM-Silber über 50 m Rücken.