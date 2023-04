Paris-Roubaix. Die beiden Wörter wirken wie eine Grußbotschaft aus der Hölle. Sie stehen für etwas, was man als die Streif des Radsports bezeichnen kann. Auf schlanken 257 Kilometern gilt es 29 Sektoren mit Kopfsteinpflastern zu bewältigen. Die Pavés sind denkmalgeschützt, werden geziert von tiefen Löchern, Furchen, Spalten - also eine lebensfeindliche Umgebung für High-Tech-Rennmaschinen mit ihren tapferen Piloten. Nässe verwandelt sie in eine Rutschbahn.