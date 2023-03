Stefanie Plieschnegger erlebte die WM-Silbermedaille über die 500 Meter von Eisschnelllauf-Queen Vanessa Herzog hautnah in Heerenveen mit. Bereits bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 war die Kärntner Sportwissenschaftlerin an der Seite von Österreichs Sportlerin des Jahres 2019.