Hueco Tanks, nordöstlich von El Paso, ist ein atemberaubendes Paradies für Kletterer. Der Park ist darüber hinaus für seine zahlreichen Felszeichnungen, von denen einige ein geschätztes Alter von über 5000 Jahren besitzen, bekannt. Und so lässt Boulder-Europameister Nicolai Uznik in Texas aktuell seine Muskeln spielen. "Wir sind knapp drei Wochen hier nur zwischen den Felsen, in der Natur, unterwegs. Letztes Jahr war ich schon in Red Rock bei Las Vegas. Es ist einfach perfekt, vor der neuen Trainingsphase wieder Kraft zu tanken und den Kopf freizubekommen. Der Alltag und das Hallentraining kommen früh genug", erklärt der Rosentaler.