Attacken, Schmerzen und Co.

Jenny Ertl: "Ich könnte auch nicht mehr leben"

Badmintonspielerin Jenny Ertl muss das Krankenbett wieder hüten. 14 Monate verbrachte sie in den letzten viereinhalb Jahren nach ihrem Horrorunfall in Krankenhäusern oder bei Rehas. Nichtsdestotrotz peilt sie im März einen Turnierstart an.