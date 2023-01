Während sich Boarderin Daniela Ulbing in Gastein zur Double-Siegerin krönte, inspizierte ihr Liebster Felix Oschmautz den künstlich angelegten Olympia-Kanal unweit von Paris entfernt. Fünf Tage legte er sich mit seinem Kärntner Landsmann Mario Leitner ins Zeug. „Wir waren schon im Dezember da, es ist cooles Areal. Du wohnst direkt an der Strecke. Es gibt eine Sportkantine, sodass du dich rein aufs Training fokussieren kannst. Der Kurs ist zwar noch nicht final, wird vor den Spielen 2024 vom Gefälle her noch etwas kleiner werden, aber die Anlage an sich taugt mir“, erklärt der 23-Jährige und verdeutlicht, wie essenziell die Tatsache ist, sich in Frankreich vorbereiten zu können, „da man bei uns dynamische Elemente nicht von außen nur ansehen kann“.