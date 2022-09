Die Arbeitstage (8 bis 22 Uhr) von Vanessa Herzog bei der Inlinespeedskating-EM in L’Aquila sind nicht nur extrem fordernd, sondern äußerst erfolgreich. Über die 200 Meter schnappte sich die Ferlacherin Bronze, auf der 500er-Strecke sauste sie zu Silber – und das nach einem Stolperer am Start und einem daraus resultierenden 30-Meter-Rückstand zur Spitze. "Meine Rollen haben sich mit jener meiner Gegnerin verhakt, aber ich konnte so einen Speed aufbauen, dass ich die Führende fast eingeholt hätte", erzählt die 27-Jährige, die verriet, "dass der 500er einem Gemetzel glich. Da bleiben harte Ellbogenchecks auf die Nase nicht aus. Jeder versucht mit allen Mitteln zu kämpfen. Die Bahn ist so eng."