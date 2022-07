Die WM in Augsburg stand kurz an der Kippe, da im Eiskanal aufgrund des Wassermangels zu wenig Wasser floss. 10.000 Liter pro Sekunde sind notwendig, was rund 300 Milliarden Liter im Jahr sind. Das Problem wurde gelöst, der Jugendstrecke wird vorläufig das Wasser mittels einer Aufstauung entzogen und dem Kanal zugeführt. So können die 380 Sportler aus 70 Nationen die Bewerbe in Angriff nehmen.