Nicolai Uznik - "Der Kopf ist wieder frei"

Die bisherige Saison gleicht einer Achterbahnfahrt. Im April drohte ihm nach einer schweren Schulterverletzung sogar das Saison-Aus. „Danach lief es von den Platzierungen her richtig gut“, sagt der Rosentaler. Zuletzt fühlte sich der 21-Jährige so stark wie noch nie, „doch im Bouldern kannst du plötzlich eine schlechte Serie erwischen und dann fühlt sich alles schwer an. Du darfst dir keine Fehler leisten, die Dichte ist enorm.“ Alabama ist für die Kletter-Athleten Neuland. Nur die besten zwölf Qualifizierten der Welt sind am Start. Zuletzt verbrachte Uznik ein paar Tage in Mali Losinj. „Es war gut, um den Kopf frei zu gekommen. Jetzt bin ich bereit für die World Games.“ Im August steht für Uznik noch die EM in München auf dem Programm.