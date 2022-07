Sie stehen nach Ihrem Sieg gegen Facundo Bagnis in der zweiten Runde von Wimbledon. Was war der Schlüssel zum Erfolg?

DENNIS NOVAK: Es war am Anfang ziemlich schwer zu spielen, da es sehr windig war. Da haben wir beide nicht unser bestes Tennis abgeliefert. Im dritten Satz habe ich viele Chancen liegen lassen – bis zum wichtigen Break zum 6:4. Der vierte war relativ deutlich. Ich konnte mein Spiel durchziehen, war am Ende der bessere Spieler am Platz und habe verdient gewonnen. Da merkt man auch, dass die Qualifikationsrunden kein Nachteil waren.