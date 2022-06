Stürze, Defekte, starke Resultate und voll gepackt mit einer Vielzahl an Erfahrungen. Die laufende Saison hat es für Kärntens Mountainbike-Ass Katharina Sadnik in der Tat in sich. Die 18-Jährige misst sich erstmals in der U23-Kategorie mit den „Älteren“. Eine Tatsache, in die sie hineinwachsen musste. „Es ist eine Saison, in der es auf und ab ging, inklusive einer kleinen Pechsträhne. Ich habe versucht, das hinzunehmen, denn letztlich kann ich nur daraus lernen. Klar ist man nach solchen Erlebnissen geknickt, aber ich glaube, dass mich solche Aktionen stärker machen“, unterstreicht die Griffnerin, das jüngste Mitglied des KTM Factory MTB-Teams.