Das Streben nach Perfektion. Die persönliche Bestmarke unterbieten und das kontinuierlich. "Auf diesem Niveau geht es um Feinheiten", verdeutlicht Schwimmass Heiko Gigler. Der Oberkärntner spricht in dem Zusammenhang den Begriff Stehvermögen an. Jenen Faktor, der ihm seiner Meinung noch einiges an Luft verschafft. "Ich bin an meinen Limits noch nicht angekommen. Vorneweg bin ich stark, wobei die Reaktionszeit noch nicht ausgereizt ist. Auf den letzten 50 Metern fehlt es mir nach hinten raus. Mir ist bewusst, wenn ich das Pensum weiter erhöhe, dass ich die Zeiten runterdrücken kann", verspricht der 25-Jährige, dessen persönliche Bestleistung über 100 Meter Freistil bei 48,82 Sekunden liegt.