Der Kärntner gewann den A-Cup in Graz vor Schubert.

Nicolai Uznik war 2019 Kärntens „Rookie of the year“ © GEPA

„Ich hab mich extrem gut gefühlt. Wir waren ja davor zehn Tage in Tokio, wo wir optimal trainieren konnten und jetzt bei meinem ersten Wettkampf heuer ganz oben zu stehen, ist richtig cool, vor allem da Bouldern die anspruchsvollste Disziplin ist. Denn es geht um Schnelligkeit, Kraft, Koordination und einem idealen Bewegungsgefühl“, sagt Nicolai Uznik (St. Johann/Rosental) mit einem Lächeln. Der 19-Jährige verwies beim A-Cup, zugleich auch Masters-Bewerb, niemanden Geringeren als Jakob Schubert, der bereits für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert ist, auf Rang zwei. Freuen darf sich der österreichische A-Kader-Athlet aber nicht nur über seinen Sensationserfolg, sondern auch über seinen fixen Startplatz bei der Herren-Europameisterschaft Ende März in Russland.