Ruderin Johanna Kristof (20) aus Kühnsdorf studiert an der Universität in Tulsa Maschinenbau und trainiert dort im 30-köpfigen Ruderteam.

Universität in Tulsa

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kärntnerin Johanna Kristof (Vierte von hinten) trainiert in Tulsa mit dem Ruder-Team der Universität © KK/Privat (2)

Eine Facebook-Nachricht, ob Interesse bestehe, an der Universität in Tulsa zu studieren, war vor drei Jahren der Auslöser, dass Johanna Kristof nun seit Beginn des Jahres Oklahoma unsicher macht. „Damals kam die überraschende Anfrage einfach noch zu früh. Vor einem Jahr bin ich hingeflogen, hab mir die Uni angesehen und mich entschieden, das mehrjährige Amerika-Abenteuer 2020 zu starten. Es ist sehr familiär, die Leute sind total entspannt und locker drauf, das taugt mir“, erzählt die 20-jährige Ruderin, die das Maschinenbau-Studium in Angriff nimmt. „Es ist richtig zach. Das Mathematische ist kein Problem, weil es zum Großteil ja um Formeln geht, nur Chemie und die ganzen Moleküle auf Englisch sind eine Herausforderung. Doch das wird sich mit der Zeit garantiert legen.“