Noch bis Sonntag finden in Salzburg die Amadeus Horse Indoors statt. Timna Zach tritt wie im Vorjahr im Dressur-Weltcup an, Markus Saurugg und Gerfried Puck starten im Vier-Stern-Bewerb der Springreiter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Timna Zach tritt in Salzburg im Dressur-Weltcup an © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Die Amadeus Horse Indoors sind der letzte, spektakuläre Höhepunkt des Kalendersjahres im heimischen Reitsport. 800 Pferde und ihre Reiter treten knapp vor dem Jahresausklang in der Salzburger Messehalle gegen starke, internationale Konkurrenz um gute Resultate in der Dressur, im Reiten und im Voltigieren an - und unter den besten befinden sich heuer wieder einige steirische Athleten.