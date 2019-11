Nico Juritsch bei WM"Mr. Cool" inmitten der Wakeboard-Weltelite

Der Pörtschacher Wakeboarder Nico Juritsch (24) ist bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi als einziger Österreicher am Start. Die Verletzungen sind auskuriert.

Der 24-jährige Pörtschacher Nico Juritsch feiert in Abu Dhabi seine WM-Premiere © KK/Juritsch

14 Monate um den Dreh war Kärntens Wakeboard-Ass Nico Juritsch (UWSC Velden) verletzungsbedingt (Kreuzbandriss, Knorpelschaden an der Schulter) außer Gefecht. Diese Leidenszeit hat der 24-Jährige ad acta gelegt und so fordert der Pörtschacher ab 19. November die gesamte Wakeboard-Elite in Abu Dhabi. „Es ist meine WM-Premiere, aber ich muss die Erwartungen herunterschrauben, da alles da ist, was Rang und Namen hat. Doch ich will auf alle Fälle die Quali-Runde überstehen, das Viertelfinale wär cool, nur dazu brauch ich Auslosungsglück.“