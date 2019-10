Billard-Eurotour in Klagenfurt"Blöder" Stellungsfehler kostete Ouschan Einzug ins Finale

Die Klagenfurterin Jasmin Ouschan schied bei der Euro-Tour in Klagenfurt im Semifinale aus.

Billard-Eurotour in Klagenfurt

Jasmin Ouschan © EPBF

Das Ziel von Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan bei der Eurotour in Klagenfurt war die Titelverteidigung. Die 33-Jährige erreichte am Finaltag mit zwei Siegen locker das Semifinale. Doch dort war allerdings gegen die spätere Siegerin Oliwia Czuprynska aus Polen mit 6:7 Endstation. "Mir ist beim 6:6 ein ganz blöder Stellungsfehler widerfahren. Klar passieren Fehler, wir sind alles Menschen, aber der darf mir einfach nicht unterlaufen. Und genau das macht es jetzt so bitter, da ich ein echt solides und sehr gutes Turnier gespielt habe und bis zu diesem Zeitpunkt sehr wenig Fehler verbucht habe. Ist ärgerlich, da quasi im Semifinale mit der Nummer eins, Kristina Tkach, und mir Favoritensterben angesagt war."