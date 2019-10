In der Marina Portopiccolo nahe Triest wurde das österreichische „The Austrian Ocean Race“ Projekt präsentiert.

The Ocean Race

Landeshauptmann Peter Kaiser, Franz Klammer und Klaus Möller sind Taufpaten des „Ocean Race Bootes“ in Portopiccolo (Triest) © KK/Eltner

Das „Ocean Race“ ist eine der größten und spektakulärsten Segel-Regatten der Erde. Sie wird alle drei Jahre durchgeführt und verläuft einmal um die ganze Welt. Die Regatta startet im Herbst in Europa, die weitere Route führt durch den Atlantik, umrundet Afrika am Kap der Guten Hoffnung führt durch den Indischen Ozean über den Südpazifik und rund um Kap Horn nach Süd- und Nordamerika und von dort wieder zurück nach Europa. Die Regatta wird in Etappen zurückgelegt. 2020/21 wird erstmals ein österreichisches Team dabei sein. Teamchef ist Julian Kircher, der diese bemerkenswerte Kärntner Kampagne ins Leben rief.