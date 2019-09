Nadine Weratschnig holte bei der WM in Spanien sensationell Bronze sowie das Olympiaticket. Auch Felix Oschmautz ist in Tokio 2020 dabei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nadine Weratschnig (re.) mit ihrer WM-Bronzenen um den Hals © KK/Lohnes

Was macht eine Athletin, wenn sie bei der Wildwasser-Kanu-WM in Spanien sensationell im Canadier-Einer der Damen Bronze gewinnt und sich im selben Atemzug das so heiß begehrte Olympiaticket für Tokio 2020 sichert? „Wahrscheinlich Party, doch ich bin fix und fertig und will nur ins Bett“, sagt die Krumpendorferin Nadine Weratschnig mit einem breiten Grinsen. Der 21-Jährigen ist noch nicht bewusst, was sie vollbracht hat. „Es ist noch so unreal. Ich werde von Nachrichten überhäuft, aber ich hab nicht die Kraft alles zu beantworten. Ich bin überglücklich, werde aber brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten, weil die Anspannung war enorm.“