Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daumen hoch: Heiko Gigler schwamm heuer seine stärkste Schwimm-Saison © GEPA (2), KK (2)

Sieben Rekorde knackte Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler allein in der heurigen Saison. Bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in China erreichte er sensationell das Semifinale über 100 Meter Lagen und zu guter Letzt schaffte der Mann aus dem Maltatal bei der Universiade in Neapel das Limit für die Europameisterschaft 2020 in Budapest über 50 Meter Freistil.